La emoción dio el tono a la 62ª ceremonia de entrega del Grammy

Tal como en el 2012, cuando la muerte de la cantante Whitney Houston sorprendió a los productores del show un día antes de la premiación e imprimió un tono distinto a la ceremonia, la 62ª edición del Grammy se vio afectada por el anuncio del trágico accidente del basquetbolista Kobe Bryant, horas antes del inicio de la entrega de los premios. A pesar del fatídico suceso, se vivió una gala cargada de performances y música.

Realizada en el mismo estadio donde por años Bryant defendió la casaca de los Lakers, el Staples Center, en Los Ángeles, la ceremonia inició con un discurso ofrecido por la conductora Alicia Keys, recordando al deportista: “Estamos aquí, de corazón partido, en la casa que él construyó”, refirió, para luego entonar junto a la banda Boyz II Men la canción It’s so hard to say goodbye to yesterday. La noche marcó la consagración de Billie Eilish, quien con tan solo 18 años se alzó con los cuatro principales premios de la noche: Mejor Álbum del Año, Mejor Grabación del Año, Mejor Artista Nuevo y Mejor Canción del Año; ganando además la terna de Mejor Álbum Pop Vocal y venciendo en total en cinco de las seis categorías en las que disputó el gramófono dorado. Eilish marcó historia al ser la primera mujer y la artista más joven en llevarse los premios más importantes de la velada. ESPECTÁCULO. La premiación no escapó a su ya conocido formato, intercalando los anuncios de los ganadores en las principales categorías con sorprendentes performances. Entre ellas, la presentación conjunta entre los fenómenos Lil Nas X y la primera aparición de los integrantes de BTS en el Grammy, en una singular interpretación de Old town road. De igual manera, la especial noche marcó el regreso de Demi Lovato a los palcos, tras dos años alejada, luego de sufrir en el 2018 una sobredosis, con la emotiva interpretación de Anyone. Lizzo; Gwen Stefani y Blake Shelton; Tyler, The Creator, Camila Cabello, Ariana Grande, entre otros artistas, también se presentaron en la ceremonia, que contó con tributos y homenajes al icónico cantante Prince, al rapero Nipsey Hussle, muerto el año pasado, y al productor del Grammy Ken Ehrlich. VICTORIOSOS. Entre los latinos, el cantante Alejandro Sanz llevó el Grammy de Mejor Álbum de Pop Latino, mientras que Marc Anthony ganó la terna de Mejor Álbum de Tropical Latino. Por su parte, la española Rosalía se llevó el gramófono al Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo. En el segmento In memoriam, fueron recordados João Gilberto y Beth Carvalho, ambos exponentes de la música brasileña, fallecidos el año pasado. Nombres como Lizzo; Lil Nas X; Tyler, the Creator; Lady Gaga; Beyoncé e incluso la ex primera dama de Estados Unidos Michelle Obama se llevaron sus gramófonos dorados. El rapero Nipsey Hussle también recibió dos Grammys póstumos.



Ganadores - Grammy 2020



Mejor Álbum del Año: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish.



Mejor Grabación del Año:

Bad Guy - Billie Eilish.



Mejor Artista Nuevo:

Billie Eilish.



Mejor Canción del Año:

Bad Guy - Billie Eilish.



Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo:

El mal querer - Rosalía.



Mejor Performance Pop Solista:

Truth Hurts - Lizzo.