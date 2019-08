La Eletrobras denunciaba asimetría, pero manejaba Itaipú a su antojo

Pedro Ferreira, ex presidente de la ANDE, presentó al Congreso Nacional un resumen de los sucesos ocurridos en torno a las negociaciones con Eletrobras para la contratación de potencia de Itaipú, correspondiente al periodo 2019-2022; proceso que terminó con la firma del acuerdo entre las cancillerías de Brasil y Paraguay, documento ya anulado.

Las arbitrariedades de la empresa brasileña se hacen muy evidentes, en una central que debe tener un manejo binacional, y no solo tienen que ver con los niveles de contratación de potencia que impuso a la firma paraguaya para este año.

De acuerdo con el informe de Ferreira, en los meses de junio, julio y setiembre del año pasado, el suministro a la Eletrobras no alcanzó los valores de la energía garantizada asociada a su contrato. Posteriormente, ya en setiembre, la ANDE informa su previsión de contratación para el año 2019, el cual tendrá un promedio de 1.333 megavatios (MW). Esta adquisición ya representaba un 5% más para el sistema paraguayo.

Por estos motivos, en octubre, la compañía del país vecino manifiesta su intención de descontar USD 59 millones, así como por supuesta asimetría en las condiciones de suministro a las entidades compradoras, las cuales continuarían en caso de mantenerse la contratación prevista por la ANDE.

Ese mismo mes, Itaipú termina compensando la energía garantizada no suministrada a la Eletrobras, conforme se prevé en los documentos contractuales. Sin embargo, en diciembre de 2018, la empresa brasileña procede al descuento de USD 54,9 millones.

VENTAJA PARAGUAYA. En enero del presente año, la ANDE ratificó su previsión de contratación de potencia de Itaipú para el presente ejercicio. Los brasileños no aceptan, sosteniendo que su contraparte paraguaya tenía una posición más ventajosa y continuaron dándose infructuosos encuentros.

En febrero tuvo lugar la 49ª reunión del Comité de Administración y Operación de los Contratos de Compra y Venta de los Servicios de Electricidad de la Itaipú (Cadop); mientras que en marzo mantuvo un encuentro el Comité de Estudios de los Criterios de Contabilización de los Suministros de la Itaipú (Cecoi).

De acuerdo con el informe presentado por el ex presidente de la ANDE y consejero paraguayo de la hidroeléctrica, la Eletrobras considera que los niveles de contratación de potencia que la ANDE viene realizando en los últimos años son muy inferiores a los suministros verificados, ocasionándoles una asimetría en los suministros a las entidades compradoras, pero además se generaba una diferencia apreciable en los costos unitarios, los cuales son transferidos a través de tarifas al usuario final.

Al respecto, Ferreira aseveró que la ANDE viene cumpliendo con los procedimientos y reglamentos vigentes y practicados de común acuerdo, para lo cual informó los valores de potencia a ser contratados para 2019 a los estamentos técnicos pertinentes, con meses de anterioridad.

No obstante, la Eletrobras cuestiona los niveles de potencia informados, aludiendo que con estos niveles la ANDE mantendría su estrategia de subcontratación. Es decir, reclama que Paraguay seguirá aprovechándose de los excedentes de la central (energía más barata) y además accederá a la potencia contratada de Eletrobras.

Embed

En marzo ya sacaron de las decisiones a la firma estatal

El conflicto entre ANDE y Eletrobras tocó su punto más álgido en febrero pasado. Como no hubo acuerdo para la contratación de Itaipú, los miembros del Cadop acordaron que se realice la facturación de forma transitoria para el primer trimestre. En marzo, el Cecoi tampoco pudo encontrar una alternativa. Por ende, las empresas se dieron una tregua por 90 días, para mantener los mismos niveles de contratación. Pero ese plazo no se respetó, pues Eletrobras solicitó que se eleve el impasse al nivel diplomático. Desde abril, ya llevó la cuestión la Cancillería paraguaya y no se tuvieron en cuenta las propuestas de la ANDE.