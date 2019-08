La economía argentina copa campaña ante las primarias

Los asuntos económicos son los que dominan en los discursos de los principales candidatos opositores, que apuntan así al flanco más débil del presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección en el difícil escenario de recesión al que ingresó el país en abril de 2018. “La economía está mal. No hay un solo indicador que esté bien”, aseveró días atrás el peronista Alberto Fernández, candidato presidencial por el Frente de Todos y principal rival electoral de Macri, según las encuestas. Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quien la secundará como candidata a vicepresidenta, cuestiona el enfoque de las políticas de Macri que, a su juicio, promueven la especulación financiera en desmedro de la producción.

Critica las medidas para contener artificialmente la cotización del dólar –que cerró el viernes en 45,60 pesos por unidad– y promete que, de ser presidente, dejará de pagar a los bancos los altísimos intereses –cercanos al 60%– que el Banco Central les abona por la colocación de Letras de Liquidez (Leliq), un instrumento clave en la política monetaria de Macri para intentar bajar la inflación.

Fernández, además, quiere renegociar las condiciones del acuerdo que Macri firmó en 2018 con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un auxilio por 56.300 millones de dólares, bajo el compromiso de un fuerte ajuste fiscal. En este marco, desde el FMI respaldaron las políticas de Macri e insisten en que el próximo Gobierno deberá avanzar con reformas laborales, tributarias y del sistema de jubilaciones, algo que Fernández no ve con buenos ojos. “Podemos mentirle a la gente y decirle a la gente que la economía está tranquila porque el dólar no se mueve. Yo digo estas cosas y me responde el Fondo. Yo lo critico a Macri y me contesta el Fondo”, disparó Fernández.