La cronología de los 6 meses de guerra entre Ucrania y Rusia

- Rusia bombardea varias ciudades ucranianas en el Donbás (este) después de que el Kremlin reconociera a los territorios separatistas de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes, tres días antes.

- Comienza la invasión con ataques en Kiev; la segunda mayor ciudad de Ucrania, Járkov, y Dnipró, las dos últimas en la mitad oriental del país. Al mismo tiempo, un grupo de desembarco ruso aterriza en Odesa.

26 febrero. -Occidente adopta sanciones masivas contra Rusia y ofrece ayuda militar a Ucrania.

27 febrero. -Las tropas rusas llegan a las afueras de Járkov.

28 febrero. -Se celebra en Bielorrusia la primera ronda de negociaciones ruso-ucranianas.

Ucrania Rusia. The situation in Ukraine after the beginning of the Russian invasion_32870007.jpg

El ejército ucraniano sigue su contraofensiva en los alrededores de Járkov.

Foto: EFE