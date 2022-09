La Academia no es casualidad y se prendió a la puja por el título

Cuatro equipos dan formal pelea en el Clausura y a los ya frecuentes, Libertad, Olimpia y Cerro, se les suma Nacional, que encara un certamen con personalidad y amplio sentido de pertenencia, sobresaliendo en su configuración Rojas en portería, los centrales Jacquet y García Guerreño, Orlando Gaona Lugo en los extremos, el combativo David Fleitas y Facundo Bruera, que llegó sin ruido erigiéndose en una pieza gravitante para el gol. A esto se suman otros comprometidos con la causa de ser gran protagonistas. La punta es repartida entre el Tricolor y el Azulgrana, que no deja de preocupar a su mismo cuerpo técnico liderado por Arce, dejando escapar puntos sobre la hora. En cuanto a Olimpia, ajustado a su plantel sintió el peso enorme de la ausencia de Derlis González en la Visera y es probable repita la falta del delantero frente a Guaraní mañana. Julio Cáceres recurre a lo que puede y necesita imperiosamente de Derlis para darle mayor fogosidad y capacidad al ataque. A tres de la cima (Nacional y Cerro 22 – Olimpia 21) está Libertad con 19, dejando una enorme interrogante en campo por su falta de estabilidad ya conocida hace tiempo y hasta ahora no superada. En su propio presupuesto es probable no haya contado derrotas ante Ameliano y General Caballero JLM (hoy en zona roja) y siendo su caída más estrepitosa la registrada en Villarrica ante Guaireña 4-0. Su propio presidente Rubén Di Tore enfatizó diciendo: “Fue un desastre”. Esta semana se da inicio a la fase culminante y el Gumarelo en la fecha enfrentará a Ameliano, de incómoda situación, mientras que mañana el Tricolor volverá a ser local y coincidentemente ante otro comprometido como es General Caballero. Luego lo hará Olimpia visitando al inconsistente Guaraní, cerrándose para los campeonables el martes cuando Cerro Porteño vaya a Itauguá para lidiar con 12 de Octubre, otro que se ve bajo la sombra del descenso siendo hoy último en el Clausura. Los cuartosLuego de los amistosos de la Albirroja se reanudará la Copa Paraguay en su etapa de cuartos de final, teniendo a Tembetary como una de las sorprendentes presencias en esta instancia. El club dirigido por Luis Fernando Escobar y actualmente gerenciado por el empresario Daniel Campo está lidiando por el ascenso a la Intermedia junto a Recoleta, aunque no descarta para nada la importancia de la Copa Paraguay para el encuentro ante el 12 de Octubre de Itauguá.También chocarán Guaireña-Ameliano, Nacional-Tacuary y Libertad-Guaraní, ambos ya conocieron del cetro en este evento denominado “La Copa de Todos”. Los tradicionales Cerro y Olimpia quedaron fuera; el que lo hizo de manera temprana fue el Ciclón despachado por Rubio Ñu, el Decano se despidió en el bochornoso partido ante el Albinegro que derivó en sanciones a su hinchada. Con rótulo de sparringLa Selección Nacional apresta maletas para su viaje a Viena primero para enfrentar el viernes 23, a las 13:00, a Emiratos Árabes, que no estará en la Copa del Mundo. Coincidentemente el hoy actual técnico de esta configuración es Rodolfo Arruabarrena, quien fuera reemplazado por Guillermo Barros Schelotto en Boca Juniors en 2016. Ahora se verán las caras haciendo una retrospectiva a lo que aconteciera en la conducción técnica del club más popular de la Argentina. La despedida albirroja será el martes 27, a las 15:00, en Sevilla, ante Marruecos, con una plantilla muy respetada con varios jugadores diseminados por todo el mundo. Seis del plano local fueron convocados para este viaje, tres de Para Uno y tres de Tuyucuá, lo que derivó en que el juego por la décimo tercera fecha entre Olimpia y Libertad quede pospuesto entre el 11 y 12 de octubre. Con estos amistosos donde Paraguay es sparring se cierra el año de la albirroja que trae aparejadas más frustraciones que otra cosa. Examen finalBrasil, primero en el ránking FIFA, tiene previsto enfrentar a Ghana el 23 y posteriormente a Túnez el 27. De los llamados por Tité mantiene la misma base contando con el arquero Weverton del Palmeiras, Everton y Pedro del Flamengo. La misma tesitura la mantiene Scaloni que citó de adentro solamente a Armani de River, siendo una de las novedades principales Enzo Fernández con pasado en la banda roja y actualmente en el Benfica. Los albicelestes tienen programado enfrentar a Honduras y Jamaica, ambos fuera de Qatar. Uruguay, que tenía en su lista inicial de arqueros reservados a Olveira de Olimpia, mantiene a los tres más frecuentes Rochet de Nacional, Muslera del Galatasaray y Sebastián Sosa de Independiente. Para Diego Alonso hoy no es contable Edinson Cavani, quien cumple un ciclo de adaptación en el Valencia; sí Luis Suárez actualmente en el Nacional uruguayo. Al igual que los otros técnicos el ex orientador de Olimpia y Guaraní se inclinó por los que juegan en el exterior. Los charrúas tienen en agenda enfrentar a Irán y Canadá las mismas fechas de todos los sudamericanos. Ecuador, dirigido por Gustavo Alfaro, consigna en carpeta a Arabia y Japón y con un detalle que no es menor, el estratega apostó por los arqueros que se desenvuelven en su país, que son Alexander Domínguez, Hernán Galíndez, Moisés Ramírez y Gonzalo Valle. Para los otros puestos la elección estuvo afuera.El mundial arranca el 20 de noviembre teniendo como actores al anfitrión y a Ecuador, que tendrá su cuarta participación, registrándose con anterioridad en Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y Brasil 2014, siendo su mejor performance en el país germano avanzando a octavos de final perdiendo ante Inglaterra 1-0 con el gol de David Beckham, que posteriormente se vio frenado por la Portugal de Cristiano Ronaldo a través del punto penal, en tiempo regular finalizó sin goles.