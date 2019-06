La 7ª fecha, entre el sábado y el domingo

Copa Paraguay. Hoy se inicia la segunda semana de disputa en la primera ronda de la Copa Paraguay, con dos juegos en el Estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

Desde las 14.00, Oriental de la Primera C se medirá ante San Juan de Yvy Yaú, y a partir de las 16.15, 2 de Mayo (de Intermedia) vs. Silvio Pettirossi, de la Primera C.