El presidente de Disney, Alan Horn, confirmó este proyecto y lo vinculó al cambio de etapa que afronta el universo de Star Wars , que con la cinta Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker, que se estrenará en diciembre, cerrará la triple trilogía centrada en los Skywalker.

"Con el cierre de la saga Skywalker, Kathy (Kathleen Kennedy) está detrás de una nueva era para la narración de 'Star Wars', y sabiendo el acérrimo fan que es Kevin (Feige) tiene sentido que estos dos extraordinarios productores trabajen juntos en una película de 'Star Wars'", argumentó Horn.

Más allá de Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker y este proyecto recién desvelado con Feige y Kennedy, los ejecutivos de Disney, propietaria de Lucasfilm, ya tenían en mente planes para continuar esta serie de películas que ideó George Lucas.

Así, el gigante mediático anunció en mayo que estrenará tres nuevas películas de Star Wars en los meses de diciembre de 2022, 2024 y 2026.

David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de la exitosa serie Game of Thrones, están preparando una nueva trilogía de Star Wars; mientras que Rian Johnson, el director de Star Wars: Episode VIII - The Last Jedi planea por su parte otra serie de tres películas sobre la saga galáctica.

Por ahora solo se sabe que la película que se estrene en 2022 será la primera de Benioff y Weiss.

Al mando de Marvel Studios, Feige se erigió en una de las figuras más poderosas e influyentes de Hollywood en la actualidad y convirtió el cine de superhéroes en una máquina imparable de hacer dinero.

Avengers: Endgame, estrenada en abril de este año y que culminó por todo lo alto una década de películas entrelazadas sobre las historias de los cómics de Marvel, superó a Avatar (2009) y es ahora la cinta más taquillera de la historia (sin tener en cuenta la inflación) con USD 2.796 millones recaudados en todo el mundo.

La lista de las diez películas más taquilleras de la historia incluye otros tres filmes de Marvel bajo la supervisión de Feige: Avengers: Infinity War (quinto puesto), Marvel's The Avengers (octavo lugar) y Avengers: Age of Ultron (décima posición).

Las 23 películas de Marvel de sus tres primeras fases recaudaron, en total, más de USD 22.500 millones, según el portal especializado Box Office Mojo, y contaron con estrellas como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt, Mark Ruffalo o Zoe Saldaña, entre otros.