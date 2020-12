Keane revive el concierto realizado en Asunción

Lea más: Extraordinario regreso de Keane a Paraguay

Los ingleses habían llegado a Paraguay en el mes de noviembre del año 2019, luego de siete años de su primer recital en este país, para presentar las nuevas canciones del disco Cause And Effect, que incluye temas como The way I feel y Love too much.

El líder de la agrupación, Tom Chaplin, consideró el concierto de Asunción como el mejor de la gira.

Keane en Asunción

El concierto fue muy esperado por los fans, debido a que la banda había decidido tomarse un descanso de seis años tras el último show ofrecido en Berlín, Alemania, en el año 2013, incluso se temía la separación. La gira incluyó países como Argentina, Chile, Brasil y México, además de España.

Los oriundos de Battle incluso visitaron el barrio turístico San Jerónimo y compartieron sus experiencias en su cuenta de Instagram, disfrutando de las coloridas calles.

Integran la banda, además de Chaplin, Timbe Rice-Oxley como compositor y tecladista, Richard Hughes en batería y Jesse Quin en el bajo.

Keane había interpretado sus mejores éxitos ante miles de almas, que vibraron con canciones como Somewhere only we know, Bedshaped, Crystal ball, Is it any wonder y Everybody's changing, entre otras.

Chaplin había confesado sentirse muy feliz de estar en Paraguay e incluso utilizó frases en guaraní para demostrar su cariño hacia la gente.