Luego de 7 años la banda inglesa Keane regresa a Paraguay

Antes de la presentación de Keane, a las 20.45 subirá a escena la banda de rock nacional Deliverans, integrada por Neine Heisecke, Ambere Feliciángeli, Leche Díaz Meyer y Diego Riveros, quienes cuentan con años de trayectoria y se posicionaron entre los grupos referentes de la escena local.

REGRESO. Keane se presentó en Paraguay por primera vez en el 2012, ofreciendo un show inolvidable para sus fanáticos. La agrupación llega con su quinto trabajo de estudio, denominado Cause And Effect, el cual contiene 11 canciones. El material se presentó a mediados de setiembre, y su primer sencillo se titula The Way I Feel. El tema logró más de 100.000 reproducciones en YouTube el mismo día de su lanzamiento. El videoclip fue dirigido por Kevin Godley.

Los artistas alcanzaron los primeros puestos de los ránkings británicos con sus 4 discos anteriores, por lo que este nuevo trabajo se espera con ansias.