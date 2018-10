Katy Perry se despide de su carrera musical

“He estado 10 años haciendo esto, así que me lo voy a tomar con calma. No voy a ir directamente a hacer otro disco. Siento que ya he hecho mucho, siento que he tocado la campana de ser estrella pop y estoy muy agradecida por ello”, expresó la artista.

Sus declaraciones fueron publicadas por el medio estadounidense Footwear News, al que Perry brindó recientemente una entrevista.

“Sabía lo que quería hacer desde que tenía 9 años, así que todo lo demás se volvió secundario. No presté atención a nada más que mis habilidades. Pero ya no me siento como si estuviera jugando; simplemente me siento una artista. Creo que no tengo que demostrar nada, lo que es un sentimiento liberador”, añadió la artista.

"I Kissed A Girl" fue el tema que convirtió a Katy Perry en estrella hace una década y no paró de cosechar éxitos, aunque su último álbum, Witness, fue blanco de una serie de críticas. Además, en su vida personal, sufrió de un fuerte estado de depresión, según confesó en julio pasado.

“Atravesé una depresión el año pasado porque sin saberlo le di demasiada importancia a la reacción del público y el público no reaccionó de la manera que esperaba, lo que me rompió el corazón”, afirmó a Vogue Australia.

Pero la cantante de 33 años no está sola y cuenta con el apoyo de su novio, el actor Orlando Bloom, quien la ayuda a superar sus conflictos. “He trabajado mucho para mejorar mi salud mental, mi parte emocional y espiritual”, indicó.

Finalmente, Katy Perry comentó que seguirá dedicándose a su línea de zapatos, y habló sobre su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, entre otras actividades de la artista.