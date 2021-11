Justificó en redes agresión a persona trans y terminó detenido

El hombre fue detenido por agentes de la Comisaría 1ª de San Lorenzo este lunes. "Lo único que yo hice fue una publicación, que después me escracharon. Dije que seguro al travesti le pegaron porque quiso robar algo. Pero yo en el lugar no estaba, ese día 6 de noviembre yo no me fui", señaló el detenido.

Sin embargo, para la Fiscalía el detenido podría tener información de los agresores. "Yo, legalmente, a todos los travestis de San Lorenzo les conozco", reconoció el hombre de profesión vendedor, aunque no dijo no conocer a los hombres que le propinaron los golpes a la persona trans.

La golpiza ocurrió el pasado 3 de noviembre sobre la calle Defensores del Chaco, en el centro mismo de la ciudad de San Lorenzo, en una zona de locales nocturnos. La causa fue abierta en paralelo a otra causa fiscal que investiga la muerte de la víctima.

En este caso, el Ministerio Público trata de averiguar si los golpes que presenta el cuerpo pudieron eventualmente ocasionar su muerte.

La víctima es una mujer trans que fue brutalmente golpeada por varios hombres. El video de la agresión fue difundido luego de una semana de que se encontrara su cuerpo sin signos de vida.

El cuerpo fue encontrado a orillas del arroyo San Lorenzo, con aparente rasgos de que se trataba de un suicidio. Sin embargo, el fiscal Gerardo Mosqueira dispuso una autopsia ante la posibilidad de que sea un homicidio.

En ese sentido, el agente fiscal indicó que el médico forense determinó de forma primaria que se podría tratar de un caso de suicidio, pero para determinar la causa real de su muerte, el cuerpo fue sometido a una autopsia. En esa misma línea, diversas organizaciones sociales pidieron que la Fiscalía realice una investigación exhaustiva para aclarar el caso.