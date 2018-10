Junta Municipal declara emergencia distrital por caos del Metrobús

“Ha dejado nuestra ciudad dividida en dos y un caos en nuestra ruta principal, el corazón de la ciudad Fernando de la Mora”, dijo la concejala Nilsa Sánchez a Telefuturo.

Más temprano, el intendente fernandino, Alcides Riveros, expresó que la responsabilidad del fracaso del proyecto es del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Dijo que el sufrimiento de la ciudadanía se debe al atraso de las obras, generado por la forma incorrecta en que la cartera de Estado encaró el proyecto. Criticó que no se realizaron debidamente las expropiaciones y no se pagaron indemnizaciones a los frentistas.

Lea más: Intendente responsabiliza al MOPC por los atrasos en las obras del Metrobús

Aseguró que no tuvo problemas con la empresa Mota Engil, que fue denunciada por el MOPC por abandono de las obras, pero que los representantes de la constructora, en varias ocasiones, argumentaron que no podían realizar el trabajo en forma porque no se les abrían los frentes de obras y tampoco se les pagaba a los comerciantes afectados.

El pasado sábado, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, anunció que tomarían acciones legales contra la empresa portuguesa por el abandono de los trabajos. Aseguró que el Ministerio está al día con el pago y no hay argumentos para que esta se haya retirado de la zona de obras.

Lea también: Gobierno prioriza rehabilitar el tránsito en zona de obras del Metrobús

Por su parte, la constructora emitió en la noche de este domingo un comunicado informando que no abandonó las obras, y que se ponía a disposición del Gobierno para intentar dar una solución a los problemas viales en la zona.

A primeras horas de este lunes, los trabajadores estaban en sus puestos de trabajo, pero solo realizaban limpieza, ya que no había maquinarias.