El hecho se registró en la tarde del domingo sobre la calle Yegros entre Presidente Franco y Paraguayo Independiente, en el microcentro de Asunción.

La magistrada mencionó que salía del cajero y se disponía a ingresar a su camioneta cuando repentinamente aparece un asaltante con un cuchillo en la cara. "Le miré a los ojos y estaban rojo y empieza a atacarme con el cuchillo. Una pequeña cartera que yo tenía pongo frente al cuchillo y él continúa queriéndome atacar", contó.

El momento fue registrado por las cámaras del circuito cerrado del Sistema de Emergencia 911. En las imágenes se observa que la víctima se resistió al asalto y se defendió en todo momento del atacante, quien estaba acompañado de otros dos jóvenes que participaron de lejos del hecho.

"Por todos lados trata de clavarme y yo me defiendo con la cartera que a su vez me estiraba de repente, así me lleva hasta detrás de la camioneta en donde seguimos forcejeando. Parece un flash, pero para mí fue eterno. Y los otros le decían que me claven y yo pedía auxilio, nadie me auxilió", continuó.

Pero, repentinamente, el joven la dejó de atacar y huyó del lugar. En ese momento, la mujer, nerviosa golpea la puerta de su vehículo, del lado del acompañante, para poder ingresar al rodado, donde estaban sus dos hijas, de 11 y 14 años.

"Después, cuando me pude subir a la camioneta aparecieron dos señores, uno que es el jefe de seguridad del Ministerio de Hacienda y otra persona que dijo que escuchó mi pedido de auxilio (...), que estuvo antes en el cajero de Itaú, y yo fui al de (Banco Nacional) Fomento", agregó.

La jueza afirmó que desconoce si la persona que la atacó y sus acompañantes tenían antecedentes, pero acotó que la información que recibió es que se trata de adictos de la zona del microcentro capitalino, que frecuentemente actúan de esta forma.