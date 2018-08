Jóvenes unidos cumplen sueño a una abuela de Misiones

María Élida Zarza cumplió este viernes 78 años y un grupo de jóvenes que se enteró de la realidad de la abuelita la visitó y llevó como obsequio una cama nueva, donada por Isaac Servín. Además, acercaron una torta, gaseosas y bocaditos para celebrar su cumpleaños.

abuelita de misiones cama antigua La cama en la que descansaba la mujer no tenía colchón. Vanessa Rodríguez

“Estoy muy feliz, no sé cómo agradecer. Duermo sobre esa cama desde que tenía 31 años, hace más de 40 años, no tengo colchón, ahora ya no voy a poder dormir, no por incomodidad sino de alegría. Vivo aquí con una hija de 16 años. Logramos construir esta piecita mediante el ahorro de la mitad de mi pensión de la tercera edad por varios meses, lo que no tengo aún es energía eléctrica”, expresó María Élida Zarza.

La acción fue iniciativa de un joven que conoció al hijo de María Élida, Miguel Cáceres (44), quien junto con su pareja, Verónica Bareiro (34), viven con sus seis hijos en una vivienda precaria, cercana a la de la abuelita, en la compañía San Francisco de Santa Rosa, Misiones, a 8 kilómetros de la zona urbana.

La casa tiene solo una pieza y está hecha de barro y troncos de coco. Mediante la campaña emprendida por estos jóvenes, la Municipalidad de Santa Rosa se encargará de la construcción de la vivienda, acompañando la gestión de las monjas de la congregación de la Inmaculada Concepción.