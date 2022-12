Joven paraguayo sale ganador en competencia mundial de la NASA

El joven es estudiante del último año de la carrera Ingeniería Electrónica con énfasis en Mecatrónica en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

El portal, preparado completamente por Santiviago, cuenta la historia del primer satélite paraguayo, GuaranSat1, a través de dos ejes principales: la cultura y el arte.

El Space Apps Challenge (Desafío de aplicaciones espaciales) de la NASA premió a diez iniciativas globales en categorías como mejor uso de herramientas científicas, de los datos, y propuestas con temática espacial.

“Quería que mi proyecto hable de algo de nuestro país, creí que tenía mucho potencial y no me equivoqué. Los proyectos tenían que ser sobre los datos ya sea de la NASA o de sus agencias partners y la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) es una de ellas. Entonces qué mejor tema que el proyecto más grande de la AEP en la actualidad, que es el GuaraníSat-1, que no solo puso al Paraguay en el espacio sino que también ayudó a monitorear a la vinchuca en el Chaco (vector del Mal de Chagas)”, comentó Luciano.

Santiviago mencionó a ÚH que optó por presentar el proyecto en forma de narrativa, ya que el storytelling (narrativa) ocupa un lugar muy especial en su corazón, afirma. Comentó que nunca olvida los relatos de su abuela, cuando él era muy pequeño, sobre sus viajes, como aquel que había realizado a Disney World, entre otras aventuras.

Luciano explicó que debido a varios imprevistos, tuvo que desarrollar el proyecto, "idear, planear y ejecutar" en apenas 48 horas.

Ganador espacial.jpg De 3.000 participantes, Luciano quedó entre los 10 ganadores. Foto: Gentileza

“En un principio un grupo de amigos me invitó a participar (de la competencia) pero por falta de tiempo de los mismos el equipo se disolvió. Luego, un profesor de la facultad me dio el aliento final para que decida participar solo, como 'equipo individual'. Cuando mi profesor me escribió, le dije que no tenía equipo y que el concurso requería mucha creatividad. Él me dijo 'tu fuerte, entonces', y eso me motivó a participar igual, sin equipo”, añadió.

Características

El proyecto fue destacado por los organizadores por el uso de herramientas y datos abiertos para presentar una experiencia de aprendizaje con temática espacial.

Como parte del lanzamiento fueron colocados afiches con códigos QR que llevaban a la página en donde se narra la historia del satélite y la importancia para las ciencias espaciales en el Paraguay.

“Este año durante el anuncio dijeron que fue el hackathon (encuentro) con más participantes en la historia de la NASA. De los más de 3.000 participantes se eligieron 10 ganadores mundiales. Mi proyecto ganó "Best Storytelling" o "Mejor Narrativa", resalto el joven.

Santiviago resaltó que haber quedado entre los 10 ganadores le generó un montón de sentimientos encontrados.

“Me sentí demasiado honrado, es como que no tenemos un Oscar, ni el Mundial de Fútbol ni Miss Universo, pero tenemos el mundial de la NASA”, refirió.

Además, agradeció a todas las personas que lo apoyaron a presentar este proyecto en menos de 48 horas, y resaltó que este premio lo motivó a seguir trabajando con otros equipos de jóvenes el próximo año, para alentarlos a participar y seguir representando al país ante el mundo.

La premiación se llevará a cabo en Cabo Cañaveral y los gastos de viaje corren por cuenta del ganador, por lo que el estudiante de la UNA espera contar con la ayuda necesaria para poder asistir.

“El premio es una invitación al Viaje de Ganadores, que será en la NASA, Cabo Cañaveral (EEUU). Los gastos corren por cuenta de los ganadores entonces tendré que hacer 'vaquita' o buscar apoyo ya sea público o privado para solventar los gastos. La NASA solo cubre el evento de recepción en Cabo Cañaveral”, explicó el estudiante.

Satélite paraguayo

GuaraniSat-1 fue el primer satélite paraguayo lanzado a la órbita el 20 de febrero de 2021. Se trató de un nanosatélite para el monitoreo satelital y la generación de imágenes que fueron utilizadas para la vigilancia del Mal de Chagas en el Chaco.

Un año después la Agencia Espacial del Paraguay (AEP) lanzó el segundo nanosatélite, producto también de la cooperación entre la agencia, con el Instituto Tecnológico de Kyushu (Kyutech) y la Agencia de Exploración Aeroespacial del Japón (JAXA).

Este segundo aparato tiene el objetivo de obtener imágenes a partir de sensores terrestres a ser ubicados en el Chaco, que ayudarán a la ANDE en la incorporación de tecnología para esta región.

La AEP destacó el premio del joven Santiviago y el interés demostrado en el campo de la exploración aeroespacial.