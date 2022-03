Joven fue víctima del robo de su motocicleta el mismo día que la compró

Los delincuentes, quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta, lo interceptaron cuando llegaba a la vivienda de sus padres y realizaron dos disparos intimidatorios contra el portón de la residencia y al suelo.

La víctima explicó en conversación con NPY que sacó un crédito para comprar la motocicleta para movilizarse y que justamente este jueves adquirió el biciclo.

"Me estaban apuntando y me decían 'dame tu moto'. En ese momento yo no sabía qué hacer. Antes de que me pidan mi moto, ya dispararon contra el portón, luego ya dispararon al suelo. Yo ahí ya le tuve que dar la moto, que era mi herramienta de trabajo. Era muy importante para mí, empecé hoy justamente a comprar la moto", lamentó el joven.

El joven recibió un fuerte golpe a la altura de la cabeza por parte de los desconocidos, quienes tras cometer el hecho se dieron a la fuga. La víctima lamentó lo sucedido y afirmó que necesita de su motocicleta para ir a su lugar de trabajo.