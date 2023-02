Joven causa accidente luego de que auto le cerrara el paso

Hasta el momento, no se identificó a los ocupantes del auto.

“Cuatro tipos me cierran el paso y, en ese momento, en mi mente, me dije: 'corré como sea'. Me fui unos 100 metros en reversa y ellos continuaban siguiéndome y se reían”, sostuvo la joven en conversación con NPY.

Imágenes del circuito cerrado concuerdan con el relato de la mujer. El vehículo en el que viajaban los hombres es un automóvil de la marca Toyota, tipo Belta, color bordó.

https://twitter.com/npyoficial/status/1624021768242601985 ¡De terror! Le cerraron el paso, le persiguieron varios metros y le hicieron causar un accidente



♦ Una mujer denunció y relató que 4 hombres, a bordo de un vehículo, intentaron cerrarle el paso. Ella logró huir, pero en el camino, chocó a un auto.#NPY pic.twitter.com/oYT1YIigxx — NPY Oficial (@npyoficial) February 10, 2023

El accidente en cuestión ocurrió luego que la mujer impactara contra un automóvil estacionado de modo fortuito, para posteriormente dirigirse hasta una estación de servicios para pedir ayuda.

Los hombres que le cerraron el paso fingieron ser testigos del choque y luego huyeron del lugar.

La mujer relató que por más que el accidente fue causado por la temerosa conducta de los ocupantes del vehículo donde iban los hombres, ella se hizo cargo de los daños que se causó al automóvil que estaba estacionado.