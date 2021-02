Jordan sigue sorprendido

Jordan Santacruz fue uno de los jóvenes que se sumaron en Olimpia en este mercado de pases. Con pasado en el ascenso, el volante que también puede jugar como central sigue sorprendido con todo lo que implica jugar en el Franjeado. “Hace unos años, no se me pasaba por la cabeza el estar compartiendo con grandes jugadores. Es algo único. En los primeros tiempos no lo creía, ahora lo tomo con alegría, con mucha responsabilidad, no quiero que sea algo pasajero. Este cambio fue rotundo y para bien”, contó Jordan en entrevista con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande, por la 1080 AM.