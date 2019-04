People dijo que eligió a la actriz de Alias, de 47 años, por equilibrar su carrera y trabajo benéfico con la crianza de los tres hijos que tuvo con su ex marido, el actor Ben Affleck.

Además de sus papeles en cine y televisión, Jennifer Garner es cofundadora de la compañía de alimentos orgánicos para bebés Once Upon a Farm y trabaja como embajadora del grupo defensor de los derechos de los niños Save the Children.

Garner dijo a People que nunca se consideró “una de las chicas bonitas” mientras crecía en West Virginia. Describió su estilo en ese momento como “geek-chic”.

Su “uniforme” actual más habitual es la ropa para entrenar o jeans, un suéter y zapatillas, si no está vestida para la alfombra roja o una sesión de fotos.

Cuando está glamorosa, Garner contó que sus hijos le dicen: “‘¿Puedes lavarte la cara? ¿Puedes atar tu cabello en una coleta y ponerte las gafas y una camiseta?’”.

“Y veo un cumplido en eso”, dijo. “Simplemente quieren que me parezca a mamá”, agregó.

La edición de belleza de la revista People llegará el viernes a los puestos de diarios.