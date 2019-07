IPS promete reducir tiempo de espera en Ingavi para cirugías programadas

“Este hospital fue diseñado para atender especialidades quirúrgicas. No se pretende que sea un hospital de larga estadía (…) La meta es que el tiempo de espera para una cita programada (para cirugía), donde no está en riesgo la vida, se reduzca a no más de 15 días”, dijo Rodríguez en comunicación con Monumental 1080 AM.

Según detalló el presidente del IPS, el primer servicio que operará en el nuevo centro asistencial es la especialidad de traumatología, posteriormente, se incluirán cirugía general, neurocirugía, urología, entre otros.

“Se supone que la efectividad de los servicios será más alta de la que hoy tenemos. En traumatología, por ejemplo, tendremos 130 camas”, refirió.

Para llegar a la atención deseada, Rodríguez señaló que se deberá contratar más personal de blanco, entre médicos, enfermeros y auxiliares.

“Al aumentar la cantidad de camas, se requieren cuatro enfermeras por cada una, y en servicios críticos se necesita más”, precisó.

Se esperan 25.000 cirugías por año

Por otra parte, se espera que sean atendidas allí 25.000 cirugías por año, de manera que se puedan reducir los procedimientos en el Hospital Central de IPS.

“En el Hospital Central van a seguir los servicios de urgencia. Allí se realizan 32.000 cirugías por año, pero con la habilitación de Ingavi esperamos descongestionar un 70%”, apuntó.

La inauguración del Hospital Ingavi estaba prevista para junio, pero se atrasará dos meses debido a un conflicto que impide su habilitación inmediata.

El IPS denunció que no cuentan con desagüe cloacal por falta de una planta de tratamiento y una licencia ambiental, que competen al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la zona del centro asistencial.

Tras el escándalo, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) acordó con el IPS el otorgamiento de una licencia provisoria para que el Hospital Ingavi pueda verter sus desechos en un aliviadero que desemboca en el arroyo San Lorenzo.

Gracias a la medida, en unos 15 días se habilitarán algunos servicios de consultorio en el nuevo hospital.