IPS aguarda decreto para desembolsar reposos por Covid

En medio del embate de una tercera oleada, el Instituto de Previsión (IPS) ya recibe las solicitudes de reposos por enfermedad de coronavirus (Covid-19) correspondientes a este año, pero aún no se puede desembolsar la prestación económica, debido a que se aguarda el decreto reglamentario de la ampliación de la ley de emergencia sanitaria, aprobado el miércoles último en el Congreso Nacional.

“Nosotros no estamos todavía pagando. Una vez que se promulgue el decreto reglamentario, que está en el Ministerio de Hacienda, vamos a pagar”, explicó la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas del IPS. “Y una ley no es aplicable si no tiene decreto”. El tire y afloje entre políticos no solo afectaba a la compra de vacunas, a garantizar el sistema de cobertura de salud en caso de Covid-19, sino que también a la prestación económica del reposo del IPS. El artículo 9 estipula sobre el pago de reposos y compensación económica a trabajadores formales suspendidos con un presupuesto de USD 20.000.000, que estará vigente hasta junio del 2022.