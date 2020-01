Investigadoras aseguran que es eficaz el repelente casero

La epidemia de dengue pone en la mira el uso de los repelentes caseros ante el avance de la enfermedad que ya afectó a más de 2.200 personas. ¿Son eficaces? Estas preparaciones sirven para repeler al Aedes aegypti, vector transmisor del dengue, aseguran la química farmacéutica Rosa Degen, docente investigadora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), y la médica toxicóloga Nilda Villalba Real, del Centro Nacional de Toxicología del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Una mezcla de clavo de olor, con agua y aceite de bebé es una de las opciones de repelente natural que se preparan para evitar la picadura del mosquito, según un video difundido en la red YouTube por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. ¿QUÉ USAR? El clavo de olor, la citronella, el cedrón kapi’i, la lavanda y aloé vera se pueden mezclar con agua, alcohol o caña, cuyo contenido se usa en la piel para repeler a los mosquitos. Tienen componentes que permiten ahuyentar a los bichos. Tienen corta duración, por lo que debe aplicarse con mucha frecuencia. El eucalipto se puede usar para humear en la casa, explicó la farmacéutica e investigadora Rosa Degen. “También se habla de ciertas especies que se mezclan con alcohol o agua y se frota con la piel. Los insecticidas naturales tienen poca duración, pero hay que aplicarse cada momento. No son repelentes que una vez nomás te ponés. Son repelentes de corta duración”, acotó. La médica toxicóloga Nilda Villalba Real, del Centro Nacional de Toxicología del Ministerio de Salud Pública (MSP), sostiene que lo mejor es eliminar los criaderos de mosquito. Pero, destacó la eficacia de las plantas para ahuyentar al vector. “Son relativamente efectivos como repelentes, pero para exterminar los mosquitos ya sería un producto elaborado por la industria”. Sin embargo, añadió que los elaborados naturales permiten evitar las picaduras de los mosquitos. “Se recomienda el uso de estos repelentes de fabricación casera para los ambientes cerrados, y no aplicarlos sobre la piel teniendo en cuenta que no hay control sanitario en los procesos de elaboración y pueden resultar nocivos para la salud de las personas”. El olor o algún componente del producto natural tiende a ahuyentar a los insectos. Por su parte, el Ministerio de Salud recomienda usar los repelentes con registro sanitario vigente.



NUEVA EPIDEMIA EN EL PAÍS



INDICACIÓN. Preparado natural sirve para repeler mosquito, pero es de corta duración. Salud aconseja los que tienen 20% y 30% DEET.