La doctora Deisy Ruiz Díaz, residente de segundo año del posgrado del Departamento de Endocrinología y Metabolismo de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, Hospital de Clínicas, explicó que el proyecto de investigación es sobre el consumo de yerba mate, tanto en el mate y el tereré, y si interfiere en la absorción de levotiroxina, fármaco que se utiliza como reemplazo hormonal en el hipotiroidismo, enfermedad endocrinológica frecuente en nuestro país.

En la primera etapa, a los voluntarios del estudio, se les suministró levotiroxina, inmediatamente tomaban el mate y luego el desayuno. Después de unas semanas se volvió a realizar el ensayo, esta vez respetando el periodo de una hora antes del desayuno, que pregonan las guías internacionales de endocrinología.

Actualmente el estudio se encuentra en la última fase y las pruebas se están realizando con el tereré para ver si se da algún cambio respecto a la temperatura de esta bebida en cuestión.

A los pacientes voluntarios se les suministró, primero, una dosis de levotiroxina y posteriormente se les realizó el dosaje en sangre de la concentración de prueba de tiroxina.

“Para la absorción de la levotiroxina se requiere la acidez gástrica. Las guías internacionales sugieren que se consuma en ayunas y que la persona espere una hora para el desayuno. En nuestro país es habitual el consumo de mate, sobre todo en la población adulta, así como el consumo tereré antes del desayuno, registramos un grupo poblacional que tiene ese hábito, entonces no se tienen datos fidedignos que indiquen si la yerba mate interfiere o no en la absorción del medicamento mencionado”, indicó la doctora Ruíz.

Ruiz Díaz dijo que en las consultas ven muchos pacientes que no llegan a los objetivos en cuanto al tratamiento con la medicación para llegar al reemplazo hormonal óptimo, entonces cuando no se llega, se le pregunta al paciente la forma que está consumiendo la medicina y así determinar si lo está haciendo o no correctamente.

Muchas veces se determina en las consultas que el paciente no consume el medicamento en ayunas y el simple hecho de corregir eso, en la siguiente consulta médica se ve que el paciente ha mejorado con el tratamiento. En muchos casos, la falta de espera entre el consumo de la medicación en ayunas y el desayuno interfiere en el tratamiento.

El Departamento de Endocrinología y Metabolismo cuenta con importante porcentaje de pacientes con hipotiroidismo y el consumo de mate y tereré es una cuestión tradicional en nuestro país y a nivel regional, el mate, por lo que el valor importante de este trabajo es que se centra sobre un aspecto de la vida y cultura de nuestro país, muy en el contexto paraguayo.

Con esta investigación se podrá responder cuestionamientos de muchos pacientes que desean saber si el consumo de mate o tereré interfiere o no en la absorción de su medicación, destacó el profesor doctor Elvio Bueno, coordinador del Departamento de Endocrinología y Metabolismo.