Invertir en Bitcoin

RESPUESTA: En el 2017 ya publicamos algunos consultorios con respecto del Bitcoin en esta misma columna. A pedido suyo podemos reenviárselos. En aquel año (mayo–junio) la cotización de la criptomoneda variaba de USD 2.000 a 3.000. Actualmente cotiza en aproximadamente USD 57.000… Pero obviamente existen otras alternativas para invertir, con menores riesgos (https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Historial_de_precios_de_bitcoin). Ha pasado más de una década desde que el misterioso Satoshi Nakamoto creó la Bitcoin, la que se ha vuelto la criptomoneda más popular del mundo.

QUÉ SON LAS CRIPTOMONEDAS: La definición más difundida es que se trata de una moneda digital, no física, que utiliza la criptografía para asegurar y gestionar las transacciones financieras así como para crear nuevas divisas. Una sencilla definición de criptografía dada en internet facilita las cosas: “Arte y técnica de escribir con procedimientos o claves secretas o de un modo enigmático, de tal forma que lo escrito solamente sea inteligible para quien sepa descifrarlo”. No obstante, la comprensión de lo que es una criptodivisa hace necesaria la explicación de dos de las características más importantes de estas monedas electrónicas.

CARACTERÍSTICAS. La primera es que no cuenta con un soporte físico. Es decir, no hay billetes ni monedas como sí los hay de divisas como euros, dólares o libras. Las criptomonedas son virtuales y aunque se pueden almacenar en dispositivos físicos (monederos como discos duros o memorias USB) no tienen representación física.

La segunda es que se usa la criptografía para crear nuevas unidades, lo que a efectos prácticos implica que no depende de ningún gobierno o país. Con las monedas virtuales no hay un organismo o Gobierno central encargado de crear nuevas divisas y meter más dinero en el mercado. A modo de ejemplo, Bitcoin utiliza la tecnología “cadena de bloques” para regular la creación de nuevas unidades. Además, en este caso, el número de monedas disponibles está limitado, algo que no siempre se repite con otras criptodivisas.

TIPOS DE CRIPTOMONEDAS: Otras son Dash, Ethereum, Ripple, Litecoin, etc., es decir que hay muchas monedas virtuales más allá del famoso Bitcoin. De hecho, hoy en día el número de monedas virtuales supera ampliamente las 1.300 en todo el mundo. Lo que diferencia los tipos de criptomonedas es la tecnología que utilizan por un lado y su filosofía por otro. Para entenderlo mejor, la mayoría de monedas virtuales utilizan la tecnología “blockchain” pero con ciertos cambios que las pueden hacer más rápidas en procesar transacciones, por ejemplo. Además, también hay divisas que usan fórmulas totalmente distintas.

A esto se añade la parte filosófica como poner un número finito a las monedas que habrá en circulación (Bitcoin) o no hacerlo así como el grado de trasparencia en las transacciones. Aunque a la hora de invertir es necesario tener los conocimientos financieros suficientes y saber exactamente cuáles son los productos en los que estamos depositando nuestro dinero y qué riesgos estamos asumiendo.

Para consultar las criptomonedas legales puedes encontrar páginas enteras que tienen más de 800 monedas virtuales y su correspondiente cotización como: World Coin Index (www.worldcoinindex.com/es) y CoinMarketCap (https://coinmarketcap.com/). En ambos lugares podrá consultar un listado con las divisas virtuales más importantes y además ver su cotización actual.