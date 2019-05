Egerton y Dexter Fletcher hablaron con Efe tras la presentación en el Festival Cannes de un filme que se estrena este viernes en todo el mundo.

La cinta es un puro musical y que muestra el lado más humano y complejo de Elton John, que además ha colaborado en el filme, ya que tanto él como su marido, David Furnish, han ejercido de productores ejecutivos.

Elton John fue un recurso importante para el equipo, especialmente para Egerton, que pudo observarle y entenderle como persona, resaltó Fletcher.

"La primera vez que me senté a almorzar con él, me dijo: 'Pregúntame lo que quieras. Y te diré todo lo que quieras saber'. Creo que ese primer almuerzo duró cuatro horas, hasta que se tuvo que ir a dar un concierto al Caesar's Palace", recordó el director.

"Pero podría haberme sentado allí para siempre preguntándole todo tipo de cosas. Estuvo maravillosamente abierto, honesto, ingenioso y fue un genial narrador de historias, de todo lo que necesitábamos para que su historia cobrara vida en la película", agregó.

Fletcher estaba muy comprometido con un proyecto al que llegó tras completar Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury que fue el año pasado uno de los mayores éxitos del cine internacional.

Y quiso marcar una línea clara entre las dos películas. Bohemian Rhapsody era la visión de otra persona. Participé y ayudé a terminarla. Rocketman ha sido un proyecto mío desde el principio, me apasionaba hacerla y es mi visión".

Además resaltó que son dos proyectos completamente diferentes. "Uno es un 'biopic', que es genial y Rami (Maleck) está fantástico (...) pero Rocketman es un musical y es muy diferente y yo siempre fui consciente de ello. Nunca me preocuparon esas comparaciones".

Lo cierto es que las dos películas se parecen poco. Rocketman es un musical en el que todos los actores interpretan canciones de Elton John y bailan al son de la música, desde Taron Egerton a Richard Madden (que interpreta a su agente y amante John Reid), Bryce Dallas Howard, como su madre, Sheila, o Jamie Bell, como su letrista, Bernie Taupin.

Por el filme pasan muchos de los temas míticos de John, como Your song, Don't Go Breaking My Heart, Honky Cat, Don't Let the Sun Go Down On Me, Goodbye Yellow Brick Road, I Want Love o I'm Still Standing.

Música a la que acompaña una divertida y colorista ambientación, que muestra el lado más extravagante de Elton John.

"Tenía un poco de temor al hecho de cantar, pero la emoción dominante era de entusiasmo", dijo Egerton, que añadió: "Amo cantar. Me encanta. Me encanta. Creo que me gusta tanto como amo actuar".

Una de las cosas que hacían especial esta película era el hecho de interpretar a personas reales, como señaló Bryce Dallas Howard. "No quieres traicionarlos con tu interpretación", dijo la actriz sobre el hecho de dar vida a la madre de Elton John.

"Me inspiró la posibilidad de ser parte de contar la historia de Elton y Bernie cuando están vivos para que podamos celebrarlo. Y también el hecho de que su música se usó como un elemento para hacer el musical (..) Pensé que era un proyecto realmente imaginativo, brillante, emocionante".