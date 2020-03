Intendentes de Alto Paraná buscan plan B a ayuda del Gobierno

Los intendentes de algunos de los municipios del Alto Paraná están abocados a obtener otros recursos para contener a las familias que no están trabajando, para soportar la cuarentena por el nuevo Covid-19. Muchos reconocieron que el aporte del Gobierno no va a cubrir las necesidades, ya que las familias que reciben asistencia en algunos programas sociales igual van a necesitar alimentos.

Varios son los municipios que cuentan con comunidades campesinas que se dedican a la agricultura familiar y familias que ganaban sus sustentos con el trabajo diario. Comunidades como Domingo Martínez de Irala, Minga Porã, Raúl Peña, Tavapy, entre otras, están recurriendo a un plan B para la contención de las familias de escasos recursos. Otros ya están entregando cestas básicas con recursos genuinos y aportes de cooperativas y productores sojeros, según se pudo confirmar.

Derlis Benegas, intendente del distrito de Domingo Martínez de Irala, señaló que está abocado a un plan B, a lo que es la ayuda que estaría recibiendo del Gobierno para las familias de escasos recursos. Pero señaló que la Municipalidad tampoco podría sostener si la cuarentena se vuelve a extender por más días. La localidad está ubicada a unos 65 kilómetros de Ciudad del Este y limita con la Argentina, donde cruzaban diariamente los pobladores a buscar recursos.

“La gente ya está sintiendo esta cuarentena. Vivimos en la frontera con Argentina donde la gente se rebuscaba, pero ahora paró todo y no tienen recursos. Tenemos aproximadamente 800 familias que ya están necesitando asistencia. La Municipalidad no tiene recursos y lo poco que tenemos estamos usando para comprar alimentos no perecederos. Recurrimos a la donación de los brasiguayos, que están ayudando con harina y aceite”, reveló el intendente.