Intendente de Encarnación desafía decreto y playas seguirán abiertas

El jefe comunal de Encarnación manifestó que no está de acuerdo con la decisión del Gobierno Nacional de inhabilitar las playas y balnearios de todo el país por la pandemia. “El único pulmón que nos queda es el turismo interno y necesitamos potenciar la economía con nuestras propias capacidades, porque tenemos un Gobierno que nos da la espalda. En estos días hay mucha gente en Encarnación, los hoteles están al 100% de ocupación y todo en modo Covid dentro del marco del orden y seguridad”.

Luis Yd criticó al presidente Abdo y aseguró, en declaraciones a Radio Monumental, que las playas de Encarnación seguirán habilitadas con los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública (MSP).

“Yo no comparto con Marito ese decreto. Si él me quiere demandar, que me demande; si me quiere mandar a la Policía o a los militares, que lo haga. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir recibiéndole a la gente y haciendo cumplir el protocolo”, dijo.

El intendente agregó que el Gobierno Nacional le dio la espalda a Encarnación y lamentó que el jefe de Estado no haya visitado las playas para conocer el funcionamiento de las medidas sanitarias.

“Acá el rebelde con Encarnación es Marito. Está ignorando a Encarnación. Nunca vino”. Por otro lado, Yd lamentó que el equipo de asesores del mandatario no haya tenido en cuenta el éxito de la aplicación del protocolo sanitario.

LA CIUDAD DEL VERANO. Cabe señalar que el amplio debate sobre el fenómeno turístico llamado Encarnación se instaló tras la apertura de las tres playas el 1 de enero pasado. Ese día, miles de visitantes coparon las burbujas sociales para disfrutar del agua, la arena y el sol.

El auge de turistas hizo que el sector hotelero y gastronómico tenga un importante movimiento después de mucho tiempo, así como los prestadores de servicios turísticos protocolizados de la capital de Itapúa.

Más de 10.000 veraneantes ingresaron el fin de semana a las playas de Encarnación. Esto hizo que el 100% de las burbujas sociales hayan estado ocupadas por los visitantes que reservaron previamente el espacio playero.