De acuerdo con el jefe comunal Óscar Nenecho Rodríguez, no se trata de una simple resistencia de parte de la Intendencia, sino que no se puede dar vía libre a la obra, ya que el Consorcio TBI, que es la empresa contratista encargada de su ejecución, no presentó los planos correspondientes a las modificaciones que se hicieron.

Explicó que el Municipio, antes de su administración, aprobó el plano original del proyecto, pero que luego se hicieron cambios, por lo que ya en el año 2020 le solicitaron a la firma los planos de dichas modificaciones, lo cual nunca se cumplió.

Afirmó que en caso de que ocurra "una desgracia", la Comuna sería la responsable si aprueba la habilitación de la obra sin las documentaciones correspondientes.

"Les dimos 96 horas de plazo para que se presenten los planos de las modificaciones, pero no presentaron. Si ocurre una desgracia, el responsable va a ser el Municipio que dio vía libre para la mudanza. No pasa por ser gobierno del mismo partido, es responsabilidad. A lo mejor el propio Ministerio (MOPC) no sepa de que la contratista no está cumpliendo como corresponde, prefiero las documentaciones en mano y cubrirme, porque ya aprendí", aseveró.

Sobre esta última expresión, dijo que esto ocurrió con el proyecto de la bicisenda en la calle Palma de Asunción, que la Municipalidad de Asunción acompañó, ya que era solicitada por varios sectores, pero finalmente desató críticas y resistencia, principalmente por parte de comerciantes.

Nota relacionada: Municipalidad de Asunción no aprobó obras de nuevos edificios de Gobierno

"Porque después todo el mundo cree, como ocurrió con la bicisenda, que el burro es Nenecho, que es culpa del intendente. Voy a dejar constancia en las redes y así yo me cubro", expresó a través de Monumental 1080 AM.

Si bien manifestó que esto se puede arreglar en parte con que la contratista presente los planos de las modificaciones que se hicieron, otro inconveniente también es lo concerniente al estacionamiento en el sitio y en la zona misma, ya que podría generarse un caos.

Con respecto a esto, sostuvo que teniendo en cuenta que estaba en proceso el fallido Metrobús, en principio se previó que ingresarían menos vehículos en la zona del Puerto de Asunción, pero que posteriormente se debió evaluar nuevamente ese aspecto.

Dijo que no tienen la cantidad exacta de funcionarios y ciudadanos que van a acudir todos los días al lugar, pero que "no hace falta ser genio" para deducir que no habrá estacionamiento suficiente para todos", así como habrá inconvenientes en el tráfico, sumado a que aún no hay buses que pasan por el área portuaria.

Este último miércoles, la Municipalidad de Asunción informó que al culminar la fiscalización de las oficinas del Gobierno se decidió no aprobar las obras, ya que las construcciones se hicieron sin tener en cuenta los problemas de tráfico que generarán y sin el trabajo jurídico previo requerido.

“No se realizaron trabajos de acceso vehicular para asimilar la cantidad de personas que accederán al predio, siendo este un requisito básico para la construcción de edificios de esta envergadura, lo que ocasionaría un colapso en el tránsito vehicular”, sostuvo la institución.

Además de mencionar que también se debe brindar seguridad jurídica con respecto a los títulos, aseguró que las autoridades municipales están abiertas a trabajar con las instituciones involucradas.

Ya a principios de este mes de abril, el MOPC había anunciado que comenzaría con el proceso de traslado de sus instalaciones al nuevo predio en el Puerto de Asunción.

Más sobre el proyecto

Las Oficinas de Gobierno se plantearon como una medida para transformar la zona del Puerto de Asunción, reducir los costos del Gobierno en alquileres para las instituciones públicas, así como mejorar la infraestructura urbana. La idea también es que varios ministerios compartan un mismo espacio, con el fin de facilitar los trámites de los ciudadanos.

Se trata de un conjunto de cinco torres escalonadas con amplios sectores para la atención, separados para las oficinas de los funcionarios, con tipología de planta libre, en un polígono de 2,5 de las 22 hectáreas totales, previstos en el Plan de Reconversión Urbana del MOPC.

Lea más: MOPC inicia su mudanza a nuevas oficinas de Gobierno

El edificio más alto, de un total de 16 pisos, será el del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC); el segundo es del MOPC, con 13 pisos; le sigue el edificio del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), que compartirá 12 niveles con el Ministerio de Trabajo.

Seguidamente está la torre del Ministerio de Relaciones Exteriores, que contará con 9 pisos en total, y finalmente el de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que consta de unos 6 pisos.

El proyecto fue impulsado por el Programa de Reconversión Urbana del Ministerio de Obras y es ejecutado por el Consorcio TBI, con una inversión de casi USD 100 millones, 50% con el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 50% con fondos locales.

Pese a que en el proyecto se estableció que el plazo de ejecución sería en 30 meses, es decir, cerca de 2 años y medio, ya pasaron 4 años y nueve meses de su inicio, pero aún sigue varado.