Instan a retomar el lavado de manos

Odiosas compañeras. Las enfermedades respiratorias están presentes en las aulas desde hace semanas, provocando un alto ausentismo escolar. Por lo que insisten en el lavado de manos y en las medidas de prevención.

Según comentó el doctor José Fusillo, neumólogo y jefe de Contingencia del Ineram, manejan informes de que en algunas instituciones el ausentismo se eleva a un 50% de estudiantes. “Esos porcentajes no son confirmados, pero sí son datos que me han dado. Recibo muchas llamadas de directores de colegio para tener mi opinión y me comentan que están así algunas instituciones”, contó el neumólogo.