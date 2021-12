Instan a no usar pirotecnia para proteger a personas con TEA

La mayoría de las personas con autismo tienen una hipersensibilidad auditiva, por lo que se insta a no usar pirotecnia en estas fiestas de fin de año.

A través de la campaña "Más luces, menos ruido", la Asociación de Padres y Tutores de Personas con el Trastorno del Espectro del Autismo ( TEA ), Paraguay, insta a no usar pirotecnia durante estas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Nancy Chromey, vicepresidenta de la asociación, explicó en conversación con NPY que el autismo es una condición con la que los niños nacen y aclaró que no es una enfermedad. Dijo que la mayoría de las personas con autismo tienen una hipersensibilidad auditiva.

Manifestó que con las pirotecnias, las personas con autismo tienen una crisis de ansiedad que luego les produce vómitos y desvanecimiento.

Chromey apuntó, además, que tienen familias que pasan las fiestas con sus niños en el sanitario, tapándoles los oídos con audífonos.

Gracias a la campaña vieron una "disminución importante" en estos últimos años del ruido de la pirotecnia y que el "pueblo paraguayo está entendiendo que hay enfermos, niños recién nacidos que no toleran la situación de ruido", según comentó la representante de padres de personas con TEA.

"Que en estas fiestas solo estallen sonrisas, que se vean luces, que haya menos ruido, que festejemos con un abrazo, celebremos la vida. Celebrarle a esa persona que tal vez no esté este año, no esté compartiendo con nosotros, pero en un abrazo, no en un ruido que nadie entienda", enfatizó.

Chromey mencionó que lo que buscan es que el color azul sea un distintivo de personas con autismo. Con eso, se comunica que en la casa vive una persona con autismo.