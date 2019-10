Instagram convierte el #tbt en una característica de la App

Con esto, los usuarios podrán ingresar al nuevo modo crear, que tiene entre sus opciones On this day (en este día), con el que los internautas podrán rememorar fotos compartidas en fechas anteriores en el calendario de la red social.

El nuevo modo ayudará a combinar pegatinas interactivas, dibujos y textos sin necesidad de una foto o video para compartir.

En el caso de los videos, la opción On this day no permitirá reproducirlos dentro de las historias, por lo que el internauta tendrá que acceder al feed, biografía o perfil del usuario. La opción incluso sugiere recuerdos al usuario para compartirlos a través de las historias.

La nueva característica es una respuesta a la gran cantidad de contenido compartido por los usuarios con el hashtag #tbt, que es utilizado por lo general los días jueves, para subir contenido antiguo en las redes sociales.

Instagram ya había lanzado una opción llamada recuerdos, a principios de este año, pero la característica fue ignorada por los usuarios porque se encontraba oculta dentro de las opciones del perfil.