Inolvidables conciertos de cuatro grandes bandas están disponibles para los fans

Pink Floyd. La agrupación responsable de joyas de la música, como su emblemático disco The Dark Side of the Moon, de 1973, anunció que ofrece a través de su canal oficial en YouTube recordadas presentaciones, entre ellas, el concierto Pulse, de 1994, realizado en Londres, en el que ofrecieron además de las canciones del mencionado disco, otros clásicos de la banda como High Hopes, Wish You Were Here y Comfortably Numb.

De igual manera, estará al alcance de los internautas An Hour With Pink Floyd, una performance realizada en 1970 en la estación de televisión KQED, de San Francisco, en la que se pueden apreciar canciones como Atom Heart Mother, Green is the color, Set the controls for the heart of the sun, entre otros.

The Rolling Stones. La banda británica de rock compuesta por los legendarios Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood y Charlie Waats también se ha sumado a la iniciativa de acercar sus mejores momentos al público. Extra licks, la serie de seis videos compilados de performances realizadas en diversos shows, estarán disponibles por una semana hasta la llegada del siguiente video.

La primera de estas hace parte del Olé Olé Olé: Un viaje a través de América Latina, la gira llevada a cabo por países de Sudamérica, en 2016, con canciones presentadas en conciertos realizados en el estadio único de La Plata, Argentina; estadio de Morumbí, en Brasil y el estadio Monumental de Lima, en Perú. Se pueden apreciar clásicos como Paint it Black, Out of Control, Sympathy for the devil, entre otros.

Metallica. La principal agrupación exponente del metal, liderada por James Hetfield y que ya pisó suelo paraguayo en el 2014, realiza semanalmente –los lunes– una emisión en vivo a través de YouTube, titulada #MetallicaMondays, en la que transmiten íntegramente uno de sus conciertos, que luego se mantienen en el canal oficial.

Ya fueron presentadas el Live at Slane Castle, concierto realizado en Irlanda, en el 2019; el recital presentado en París, Francia, en el marco del European WorldWired Arena Tour, en el 2017; la presentación en vivo en Copenhague, Dinamarca, en el 2009; la performance en Muskegon, Michigan, en Estados Unidos, realizada en 1991; el recital presentado en el House of Vans, en Londres, Reino Unido, en el 2016, y otros más.

Radiohead. La banda conocida por temas como Creep, High And Dry, Karma Police, No Surprises, entre otros, también se adhirió a la iniciativa de disponibilizar semanalmente sus conciertos completos en su canal de YouTube.

Ya pueden ser apreciadas el Live From A Tent In Dublin, concierto realizado en la ciudad irlandesa en el año 2000; la presentación en Berlín, Alemania, en el marco del Lollapalooza, en el 2016; el recital ofrecido en Buenos Aires, Argentina, en el 2009, y la performance en vivo en la edición 2012 del Coachella, en Indio, California, Estados Unidos.