El ex intendente Mario Ferreiro se presentó este viernes ante el Tribunal de Sentencia para afrontar el juicio.

El ex intendente capitalino y otras seis personas afrontan la causa por coacción y coacción grave, lesión de confianza y tráfico de influencias, por un perjuicio patrimonial que alcanzaría los G. 1.611.710.511, que presuntamente fueron percibidos de manera indebida por parte de la firma Ocho A SA.

Más detalles: Mario Ferreiro y otras personas afrontarán juicio oral y público

El Tribunal de Sentencia está conformado por las juezas Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Elsa García.

La sospecha del Ministerio Público es que el ex jefe comunal consentía la tramitación irregular de pago a proveedores, a través de un grupo en Telegram denominado "Asado de fin de semana", que estaba integrado por Fernando Ferreiro, Roberto Ferreiro, Víctor Ocampos y Marcelo Mancuello.

Le puede interesar: Fijan juicio contra el ex intendente Mario Ferreiro

Las conversaciones del grupo fueron filtradas, específicamente en lo relacionado con la firma en cuestión, por el pago que correspondería a la ejecución del contrato de servicio de señalización horizontal y vertical de varias calles de Asunción, en cuyo marco se habría realizado el desembolso sin haberse prestado el servicio.

También fue acusado Aureliano Servín, por tráfico de influencias, coacción y coacción grave, y por los mismos hechos, la ex diputada Rocío Casco.

Lea también: Fiscalía acusa a Mario Ferreiro y pide juicio oral

Los sobrinos del ex intendente, Roberto, Fernando y Mauricio Ferreiro, fueron acusados solo por tráfico de influencias.

El comunicador Alfredo Guachiré pasó a formar parte de la querella en el caso contra el ex intendente de Asunción y los demás ex funcionarios, luego de que supuestamente Mario Ferreiro, Casco y Servín le pidieron información incriminatoria de Camilo Soares, ex presidente del Partido P-MAS, porque sabía las irregularidades.