Indulto presidencial ya no habrá para este fin de año

En contacto con Última Hora, la titular del Ministerio de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que este año ya no se contará con ningún indulto presidencial para personas privadas de libertad. No obstante, señaló que desde la institución están analizando sacar la lista de seleccionados para enero del 2022, pero aún no se precisa la cantidad ni la fecha exactas.