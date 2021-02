Índice de riesgo del contribuyente - Timbrado

PREGUNTA: Soy profesional, trabajo en relación de dependencia, por lo que soy aportante del Instituto de Previsión Social y contribuyente del impuesto a la renta personal. Muy ocasionalmente, una o dos veces al año, realizo trabajos de asesoramiento de manera independiente, por lo que también cuento con facturas y soy contribuyente del impuesto al valor agregado. Acabo de dar de baja el timbrado de las facturas que no utilicé y solicité uno nuevo. Para mi sorpresa, solo me concedieron el timbrado por seis meses. Al consultar a la Subsecretaría de Estado de Tributación sobre el motivo, la respuesta fue que el plazo que me otorgaron se realizó con base en mi índice de riesgo. Solicité entonces que me indicaran cuál era mi índice y en qué se basaba. La respuesta fue que debo presentar una nota en mesa de entrada solicitando “el análisis de mi cuenta”. Más burocracia y costos para quien quiere cumplir con sus obligaciones tributarias. ¿Qué riesgo puedo tener si he cumplido siempre con mis obligaciones tributarias? ¿Por qué no me podrían dar mi índice de riesgo e indicar el motivo del mismo?