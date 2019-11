Indert no supo resolver escandaloso caso cajoneado por interés político

En total irregularidad, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) no supo cómo resolver un expediente denunciado por dilación debido al cajoneamiento en la Dirección de la Región Occidental para supuestamente favorecer al intendente de la localidad de Katueté, Departamento de Canindeyú, Julio César Brítez Villagra.

El ex presidente de la institución, Horacio Torres, envió entonces el documento en abril pasado a la Procuraduría, que no tiene potestad de resolver y cuyo dictamen no es vinculante, y hasta ahora no hay respuesta sobre el caso.