Incendio de autos provoca susto y evacuación en edificio de Asunción

Según los primeros reportes, un automóvil que estaba estacionado en el subsuelo ardió en llamas y luego el fuego alcanzó a otro rodado que estaba a su lado, informó Telefuturo.

Varias personas que viven en el edificio tuvieron problemas para salir a consecuencia de la humareda, pero finalmente se logró evacuar por completo. Los bomberos voluntarios tuvieron que derivar a tres de ellas hasta un centro asistencial por inhalación de humo.

Una mujer que vive en el lugar comentó que descendió por el ascensor desde el noveno piso. Otra ciudadana lamentó que no se activó la alarma de incendio y dijo que el humo rápidamente agarró todo el sitio.

"No sonó la alarma de incendio, me llamó el portero para decirme que mi auto parece que se estaba incendiando. Cuando bajé no había nada aún, solo olor a humo'', expresó la dueña del vehículo incendiado.

Los bomberos voluntarios lograron sofocar las llamas en el subsuelo y luego evacuaron a 16 personas, dos de ellas menores de edad, quienes viven en el lugar.

El siniestro afortunadamente no dejó ninguna persona fallecida, según reportaron los bomberos voluntarios. Personal del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEME) acudieron para asistir a los afectados.