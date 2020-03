Inactividad preocupa a técnicos y directivos

Una vez conocida la advertencia, no se hicieron esperar las reacciones de los adiestradores y analizarían la manera de acondicionar a sus dirigidos, por su parte el DT Roberto Torres expresó: “Estamos viendo el camino, esto es algo nuevo para nosotros. La directiva de seguro también tendrá su postura sobre esta situación.

Ya el dengue golpeó al plantel, algunos futbolistas fueron afectados y es mejor tomar las medidas de prevención”. finalizó en contacto radial en FALG.

También Luis Islas, técnico solence, manifestó, “Apoyamos 100% a la Asociación, me parece correcta y la acataremos. Ya liberamos al plantel, estábamos concentrados para jugar ante el “12” (ayer). Ojo, nos recomienda la APF no entrenar, pero son 10 días para la reanudación y no podemos estar sin actividad física. Trataremos de buscar la manera de movilizar en grupos menores de a 3 o 4 jugadores. finalizó el DT.

La mayoría de los clubes dieron licencias a sus jugadores hasta el lunes. Nacional sin embargo no entrenará hasta nuevo aviso. Gral. Díaz cerró la puerta del club para precautelar a sus empleados.

Aislamiento social y futbolístico

En diálogo con FALG, el Dr. Gerardo Brunstein, jefe médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), manifestó: “Hemos recomendado al presidente, Óscar Harrison y el Consejo Ejecutivo, la suspensión del torneo. Queremos acompañar la decisión tomada por el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Salud, con relación al coronavirus.

Lo primordial es promover el aislamiento social como arma efectiva para la prevención y propagación masiva”, afirmó.

En relación al sistema de salud, añadió: “Somos un país con una alta deficiencia en la estructura sanitaria, fácilmente podríamos vernos sobrepasado”, finalizó.

La APF canceló toda actividad futbolística oficial en todas las categorías.