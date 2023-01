Imputan a agente y su pareja por homicidio de militar

Los resultados de la autopsia revelaron que el sargento primero de la Fuerza Aérea fue ejecutado de un disparo a la altura de la cabeza.

Los intervinientes admitieron que fue difícil identificar al militar por el estado de descomposición del cuerpo, ya que tenía cal encima.

PARTICIPACIÓN DE LA PAREJA. El comisario César Silguero, que está al frente de la Dirección de Hechos Punibles de la Policía explicó, que de acuerdo a las investigaciones, Lezcano Galeano llevó el cuerpo sin vida del militar hacia la Costanera de Asunción, luego fue a su casa y ahí dio participación a su pareja.

La mujer, que también se encuentra detenida, habría sido llevada por el autor para limpiar la escena del crimen. “Procedió en compañía de su esposa a limpiar el interior del auto”, expresó a su vez, el comisario Luis López, del departamento de Investigación de Homicidios. La pareja ya tenía todo listo para viajar a la Argentina.

Asaltante. Oliver Lezcano habría sido reconocido por conductores de la plataforma Bolt que fueron víctimas de asaltos. Al menos seis lo habrían reconocido, dijo Basilio Duarte, representante de la Asociación de Conductores de Plataformas del Paraguay.

EL DOLOR DE UN PADRE. Ayer, luego de la realización de la autopsia, el cuerpo del militar fallecido fue llevado a su ciudad natal, General Resquín, Departamento de San Pedro. Su padre, Félix Ríos pidió que se pueda esclarecer el hecho y no quede impune. “Pido a las autoridades que hagan justicia para mi hijo. No quiero que me escondan nada”, expresó.