Identidad Política: Ricardo Estigarribia

IP: ¿Qué lo motivó a incursionar en la política? ¿Hace cuántos años que se encuentra activando políticamente?

RE: Nací y crecí en el Departamento Central y trabajé desde muy pequeño con la familia. De igual manera, desde muy joven entendí que la mejor manera de servir a mi comunidad era entrando en la política. Así que desde abajo, empecé una carrera que me llevó a ser concejal en Villa Elisa y, posteriormente, a ser intendente de la ciudad.

IP: ¿Cuáles son sus referentes a nivel nacional y mundial? Político o dirigente.

RE: Hoy me impresiona el liderazgo del Papa Francisco, es la figura latinoamericana que está en una posición de liderazgo mundial sin igual ni con antecedente previo similar. Me llama la atención su sencillez, manteniendo su humildad que le caracterizó en su historia de trabajo por las barriadas de Buenos Aires.

IP: ¿Cuáles fueron sus mayores logros y desafíos trabajando para su comunidad?

RE: Hemos alcanzado muchos logros en la Intendencia de Villa Elisa. En la pandemia, salimos a buscar soluciones, no excusas; y, con mucho esfuerzo, hemos instalado dos plantas de oxígeno que hasta ahora prestan servicios de manera gratuita.

En el Hospital de Villa Elisa construimos una sala de terapia con diez camas, más dos salas de internación, además de albergues con las comodidades necesarias y un centro de rehabilitación. Hicimos una panadería y una huerta, junto con un banco de alimentos, y los distribuimos a la población que no tenía qué comer en ese momento. Mostramos que con honestidad y trabajo se puede. Estoy orgulloso del trabajo que hicimos con la gente en Villa Elisa y es lo que pretendo hacer en el Departamento Central.

IP: ¿Cuáles son los puntos débiles principales que visualiza usted a nivel departamental y cómo mejoraría esas falencias?

RE: Creo que la falta de empleo, el poco apoyo a la educación, los servicios de salud y medicamentos insuficientes, la inseguridad reinante; son unos de los más débiles puntos que ha demostrado la Gobernación de Central.

En este sentido, voy a convocar a los diputados departamentales electos por nuestro departamento para dar más funcionalidad a la gestión de la Gobernación y atender los puntos que realmente importan a los centralinos.

IP: ¿Cuáles son los ejes sobre los que trabaja su propuesta electoral?

RE: Somos los únicos que tenemos una propuesta de gobierno. He presentado un plan de 10 propuestas que tienen 100 acciones que van a cambiar el Departamento Central: (citamos 5 de ellas).

1- Generación de empleos dignos.

2- Central más seguro, con mayor exigencia a la presencia de la Policía en el departamento y la implementación de un plan de vigilancia. agregar

3- La salud como prioridad: garantizaré la reapertura de todos los centros de salud cerrados dependientes de la Gobernación.

4- Mayor inversión en educación, formación profesional y técnica para nuestros jóvenes y docentes.

5- Transporte eficaz y de calidad garantizando horarios y frecuencias y recuperando el transporte rápido entre Central y la Capital.

IP: ¿Cómo es el departamento Central ideal para usted?

RE: Aquel que garantice la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos y que permita el acceso a todos los servicios básicos que la ciudadanía requiere para poder desarrollarse y crecer como personas.

IP: ¿Cómo piensa crear y llegar a los votantes para lograr que estos se involucren en las elecciones generales?

RE: Todos los días camino y recorro las comunidades, compañías y ciudades del departamento. Mi manera de llegar es escuchando. Eso me lleva hoy a tener la preferencia de la población de Central, no importan los colores, no importan las ideologías; lo que importa es el trabajar unidos para lograr un departamento diferente de lo que hoy tenemos.

Si usted fuera gobernador, ¿cuál sería su primera acción?

Luego del reordenamiento administrativo de la Gobernación, mi primera acción será gestionar la reapertura de los dispensarios médicos. Central merece respeto y atención del Gobierno Central.

IP: ¿Algo más que desee agregar?

RE: Nosotros ya hicimos y demostramos que se puede, el ejemplo de Villa Elisa nos da la convicción que si se quiere se puede y que vamos a lograr que la Gobernación de Central desde el 15 de agosto esté al servicio de los ciudadanos.

Su perfil

Nombre y Apellido: Ricardo Adolfo Estigarribia Medina

Fecha de Nacimiento: 01 de Setiembre de 1981

Estado civil: casado

Hijos: 4

Profesión: Político

País de Nacimiento: Paraguay

Ciudad de residencia: Villa Elisa

Email: ricarestigarribia@hotmail.com

Redes Sociales:

- Facebook: Ricardo Estigarribia

- Instagram: @ricardoestigarribiapy

- Twitter: @ricardopyok

- Tik Tok: @ricardoestigarribiapy