“Hubo un manejo discrecional de la Justicia durante esta pandemia”

“Este fue un año atípico, que nos impuso a los ciudadanos muchas limitaciones, pero tuvo su lado positivo en cuanto a logros respecto a la transparencia, como la publicidad de las declaraciones juradas, que fue un logro ciudadano, no de las autoridades, porque fue gracias a una acción judicial ciudadana; creo que es el logro más importante después de la Ley de Acceso a la Información Pública”, manifestó.

Destacó que, si bien fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia la que definió a favor de la publicidad de las DDJJ, fue la acción ciudadana con el apoyo de organizaciones civiles los que impulsaron el acceso a esta información.

Retrocesos. Ferrara manifestó que también hubo retrocesos en el tema de transparencia y acceso a la información durante este año.

“También hemos tenido algunos retrocesos en cuanto a las páginas web de algunas instituciones públicas, como el Ministerio de Salud Pública, que tiene menos información que antes. Ha habido mucho retraso en las respuestas de las instituciones a los pedidos de acceso a la información pública, alegando que tienen menos personal y menos tiempo, pero lo cierto es que tenemos menos información”, explicó.

Agregó que, si bien no es un tema que guarda relación con la transparencia, pero sí con las libertades ciudadanas, también implicó un gran retroceso e indignación el actuar selectivo del Ministerio Público para imputar a personas por violación de la cuarentena durante protestas ciudadanas.

“Estas imputaciones que se hicieron de manera absolutamente discrecional, a la medida de a quién se imputaba y a quién no, con el tema de las movilizaciones ciudadanas, lo que ocurrió con las chicas en el Panteón, con María Esther Roa, con Miguel Ángel Fernández, y otros, mientras que por otro lado vimos grandes bodas de gente poderosa ni ninguna precaución”, indicó.

avances. La directora de Semillas para la Democracia indicó que hay más apertura en algunas instituciones públicas, como la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) o la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), y también hay más participación de sectores ciudadanos con las nuevas herramientas de acceso a información pública.

“Pero no podemos decir que todas las instituciones son iguales, algunas son muy abiertas y otras no, otras se fueron cerrando. Hasta donde sé, el Ministerio de Salud no tiene mucha información disponible, el Tribunal Superior de Justicia Electoral tampoco tiene datos actualizados, su portal de acceso a la información sigue violando la ley, pero en general hay mucha apertura de algunas instituciones públicas para trabajar con la ciudadanía”, dijo.

Detalló que con Semillas se encuentran trabajando junto al Instituto de Derecho y Economía Ambiental (Idea), y la organización reAcción en el portal controlciudadanopy.org donde se pueden cruzar datos abiertos.

“Es muy importante insistir en que los datos sean abiertos, porque mientras tengamos datos cerrados siempre va a ser muy difícil trabajar, apoyar, en la medida que se pueda, a seguir impulsando una política de abrir datos permanentemente... Creo que ahí una de las grandes falencias es el Mitic (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación), no ha avanzado a pesar de tener mucho presupuesto, debería de acompañar más los desafíos que tienen instituciones como la Senac”, señaló.