“Hoy los pacientes que llegan van directo a Intensiva”

“El último informe que recibí, que era de la tarde de ayer, es que de 20 pacientes, 17 son no vacunados. Entre los vacunados son de avanzada edad o con una enfermedad de base muy avanzada”, agrega el profesional.

Portillo advierte sobre la severidad de los casos en no vacunados. “Tenemos jóvenes de 24, 27 años en grave estado”. Dijo que “lastimosamente el sábado una joven adolescente de 16 años falleció. Era una gestante que llegó con embarazo de 27 semanas, se le hizo una cesárea a los tres días de su ingreso, falleció el bebé, y después de unos 13 días falleció la mamá”, se lamentó el director. Respecto al número de casos registrados en el departamento, el médico dijo que “a nosotros no nos corresponde hablar de la tercera ola, pero sí podemos hablar de un incremento de casos de Covid. En esta última semana que yo asumí no se incrementó mucho”, aseveró.

Sobre la campaña de vacunación en la zona, sostuvo que “en los lugares que más tenemos problemas son los rurales. Hay lugares que superan el 100% de la población vacunada. Pero hay otros lugares donde llegamos solo al 45%, son los rurales”.