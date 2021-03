Hospitalización en sector privado podría costar G. 20 millones por día

El médico Carmelo González Doldán habló en radio Monumental 1080 AM sobre la crisis sanitaria en el país y de la explosión de casos de Covid-19 que provocó el colapso en el sector público y privado.

Al respecto, explicó que el colapso no solo afecta a los hospitales públicos, ya que también los sanatorios están sin camas en Terapia y mencionó que la hospitalización en un hospital privado puede llegar a los G. 20 millones por día.

“El costo de hospitalización en un privado puede llegar a los G. 20 millones por día. El remdesivir se usa como mínimo seis ampollas por día y cuesta G. 2 millones por ampolla", explicó.

Además, indicó que la situación es delicada y que por ahora solo el lavado de manos, el uso correcto de mascarilla y el distanciamiento físico es lo único que se tiene para contrarrestar los números de contagios.

"La gente se expone innecesariamente. Parece que tenemos las nuevas cepas que son más contagiosas y es delicada la situación", lamentó el medico. Al respecto, criticó la falta de conciencia de la gente que no aplica los protocolos sanitarios.

“Este virus tiene una contagiosidad importante y transmite la gente que no tiene ni un solo síntoma, ese es el problema. Una persona que está jugando fútbol o corriendo en el parque te puede transmitir, el que no tiene síntomas es el problema y la gente no entiende”, añadió.

Prosiguió diciendo que la situación es critica en los hospitales con los pacientes, familiares y el personal de blanco que se encuentra en primera línea.

"Yo creo que hay que tener respeto por las enfermeras que, con un sueldo miserable, exponen sus vidas para ayudar y hay gente en este país jodiendo, no tiene mucho sentido eso", reprochó.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, Paraguay suma 175.827. También, hay 1.316 internados por coronavirus y 331 en la Unidad de Terapia Intensiva.

El virus ya provocó 3.411 fallecimientos. Desde la Dirección General de Vigilancia de la Salud se informa que el promedio diario de contagios es de 1.223.