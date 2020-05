Hombre muere tras ser embestido por un camión en Capiatá

El fallecido no pudo ser identificado ya que no contaba con documentos de identidad. No obstante, contaba con las características de una persona de aproximadamente 60 años.

El hombre fue embestido por un camión repartidor de encomiendas que circulaba en la zona.

El conductor del móvil fue identificado como César Frutos, quien detuvo la marcha y dio aviso a los bomberos y a efectivos policiales.

Los intervinientes intentaron reanimar al hombre, sin embargo, el mismo falleció de forma instantánea.

El cuerpo fue derivado a la morgue judicial y será sometido a análisis forenses para poder identificarlo, según el reporte policial.

Mientras tanto, el conductor del camión quedó a disposición del Ministerio Público, quien refirió que el hombre cruzó la avenida sin precaución, por lo que no pudo evitar el accidente.