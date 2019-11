Hinchas del Colón destacan la hospitalidad de los paraguayos

Los fanáticos del club argentino resaltaron en todo momento la hospitalidad y la solidaridad que al momento mismo de pisar nuestro territorio recibieron de parte de nuestros compatriotas, lo cual quedó registrado en tuits y en las redes sociales con frases de gratitud y hasta de deseos de volver y hasta de quedarse a vivir en el Paraguay.

“De entrada me enamoré de la calidad de gente que son los paraguayos” (Juan Miguel Rodríguez); “Absolutamente un nivel de buena onda que no me pasó en ningún lugar del mundo” (Demertzis). Otra persona escribió: “Paraguay es el mejor país del mundo por la gente tan amable que tiene. Fui tres días y tenía ganas de quedarme pa’ toda la vida en Paraguay” (Giuli); “Con el trato que los paraguayos nos dan, me dieron ganas de venir a vivir acá, por favor, son unos genios” (SantiChe), son algunas de las expresiones lanzadas por los argentinos en el Twitter.

Ni siquiera la pérdida del campeonato a manos del equipo del Independiente del Valle (Ecuador), que le ganó el encuentro por 3 a 1, alteró los ánimos de los colonenses, quienes así como arribaron a nuestra nación, sin ocasionar ningún desborde ni daño a la infraestructura de los espacios públicos, se retiraron sin mayor quebranto.

REALIDAD

A las manifestaciones de agradecimiento y admiración señaladas por los argentinos se sumaron las de los paraguayos, quienes indicaron que la realización de la final única de la Sudamericana en La Nueva Olla Azulgrana demostró que se puede ser un país en serio.

Y en ese sentido expresan que esta competencia de fútbol internacional evidenció que “había sido hay suficientes policías para patrullar las calles de la capital, que hay agentes de tránsito necesarios para ordenar el tránsito, que la ley puede impedir el accionar delictivo de los cuidacoches y que se puede bachear las avenidas y arterias”.

Según informa la Dirección de Aseo Urbano de la Municipalidad de Asunción, desde el jueves 7 pasado hasta ayer, las cuadrillas de limpieza recolectaron 65.040 kilos de basura, tanto de las zonas adyacentes al estadio General Pablo Rojas como en áreas de shoppings, hoteles, el Casco Histórico de la ciudad y en cauces hídricos.

Un total de 700 funcionarios de esta dependencia comunal se encargaron de llevar adelante esa tarea.

Asimismo, otro grupo de empleados se encargó de retirar desechos de las plazas del Congreso y en cierta medida maquillar su deteriorada infraestructura, de manera a que los extranjeros que llegaron al país no se lleven tan mala impresión de la capital del Paraguay.

Hermanados. Fanáticos sitiaron Asunción, pero, a diferencia de otros, el comportamiento fue ejemplar y la afinidad con nuestra gente fue total.

Visión. Destacan que se pueden tener policías y PMT para controlar calles y ordenar el tráfico y Justicia que desaliente extorsión de cuidacoches.

Hospedaje. El sector hotelero fue uno de los mayores beneficiados con el evento deportivo, pues la demanda sobrepasó la disponibilidad.

Comercio. Los comercios también recibieron una buena inyección de ganancias por las ventas, especialmente de ropas y calzados de marca.

Opiniones

“Volvemos encantados con este pueblo”

“Estamos asombrados de la hospitalidad de los paraguayos, de cómo nos recibieron y nos atendieron. Se acercan, nos piden para sacarse fotos con nosotros, nos regalan agua, gaseosa. La generosidad aquí es maravillosa. Volvemos encantados con este pueblo. Demostramos que un club del interior de la Argentina puede movilizar la mayor cantidad de gente fuera del país.”

“Es increíble la calidez que nos brindaron”

“Me gusta mucho Asunción, pero por sobre todas las cosas me encanta la forma en que la gente nos ha recibido y la forma en que nos trataron siempre. Se acercan a preguntarnos si necesitamos algo, nos ofrecen agua y alimentos. Es increíble la calidez que nos brindaron. Es la primera vez que sigo a mi club fuera de la Argentina y la experiencia que me llevo es maravillosa.”

39.226 hinchas del Colón de Santa Fe (Argentina) llegaron hasta nuestro país, colmando hoteles y La Nueva Olla.

524 fanáticos del club Independiente del Valle (Ecuador) arribaron para asistir a la final de la Sudamericana.

Un saldo positivo para todos

Sería ideal que haya una final de la Copa Sudamericana en Asunción todos los fines de semana”, exclamó el empresario César Armele, miembro de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (Cncsp), al expresar su contento por la inyección de ganancias que dejaron los casi 40.000 hinchas argentinos y más de 500 ecuatorianos a su paso por la capital, para presenciar la final de fútbol entre el Colón de Santa Fe e Independiente del Valle.

Armele resaltó que entre los sectores que más se beneficiaron con la venida de los fanáticos futboleros aparece, en primer lugar, el hotelero, que logró una ocupación que superaba el 90% de la capacidad de los grandes hospedajes; en segundo lugar, el gastronómico, por ser la alimentación una necesidad básica; y en tercer lugar, los relacionados a los servicios. El empresario también mencionó que las tiendas, sobre todo de ropas y calzados de marca, vendieron un 100% más de lo habitual.