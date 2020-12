Hijas de Óscar Denis reprochan al Gobierno por preocuparse más por las elecciones

Los familiares del ex vicepresidente de la República, Óscar Denis, reprocharon al Gobierno.

Beatriz Denis, hija del ex vicepresidente Óscar Denis, secuestrado por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), dijo que las autoridades no tienen nuevos resultados en la búsqueda de su padre y reprochó que los mismos están más preocupados por los cargos a asumir en las próximas elecciones.

“Hoy todos están preocupados por los cargos a asumir en las elecciones próximas. ¿Y la seguridad del país? ¿No piensan que pueden ser ellos los próximos secuestrados? No hay resultados, no hay respuestas, no le tenemos a papá. Seguimos esperando resultados y seguiremos exigiendo”, aseveró a los medios de prensa.

La expresión de los familiares del ex vicepresidente secuestrado tiene que ver con las negociaciones de las autoridades de cara a las elecciones municipales del año que viene.

Beatriz indicó que en estos momentos el destino de su papá, de Edelio Morínigo y de Félix Urbieta se encuentra en manos de un grupo criminal que usa sus vidas como mercancía, informó NPY.

“Mientras Edelio, Félix y Óscar estén ausentes, quienes garantizan el destino de ellos tres no son las autoridades, sino un grupo que usa sus vidas como mercancías, con los que las familias negocian y vuelven a recuperar a sus seres queridos”, puntualizó.

En todo momento cuestionó fuertemente a las autoridades y alegó que “hoy los grupos armados ganan 2.000 a cero”. "Hoy nos ganan 2000 a cero. Las víctimas vuelven por el esfuerzo de sus familiares y no de las autoridades" enfatizó Beatriz e indicó que “no pueden tomarse vacaciones”.

Además, dijo que la fiesta de la Virgen de Caacupé es un encuentro de todos los paraguayos y pidió elevar oraciones para que vuelvan los tres. También, solicitó que los paraguayos se unan al clamor de la familia con un bocinazo por la libertad.

“Para nuestras familias Caacupé sin papá es un tremendo dolor. Sin papá Navidad será un puñal clavado en los corazones. Seguiremos pidiendo el apoyo de todos los paraguayos y las oraciones de quienes tienen fe, pero a las autoridades seguiremos exigiendo resultados”, expresó la hija del ex vicepresidente de la República.

En su momento, los familiares del ex vicepresidente de la República habían manifestado que confían en la FTC, pero exigen resultados en la búsqueda.

El político liberal fue llevado de su estancia Tranquerita, ubicada en el límite de Concepción y Amambay. Los secuestradores llegaron a pedir a la familia una donación de víveres a comunidades por valor de USD 2 millones para la liberación de Óscar Denis.

Otro de los secuestrados por el EPP es el suboficial de policía Edelio Morínigo, quien permanece privado de su libertad desde el 2014. Mientras que Félix Urbieta fue llevado por miembros del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).

Con el hashtag #QueVuelvanLosTres hacen un llamado a todos a que sigan recordando a los secuestrados mediante las redes sociales.