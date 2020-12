El secuestro de Óscar Denis Sánchez cumple este martes 98 días y su hija Beatriz Denis expresó en radio Monumental 1080 AM que a estas alturas siguen sin tener ninguna novedad acerca de su padre.

En una semana más se celebra la Nochebuena y Navidad y la vocera de la familia afirmó que se siente "terrible" la ausencia del ex vicepresidente de la República, especialmente, en este mes de diciembre.

Beatriz señaló que siguen con muchas interrogantes. "Nos estamos preguntando por qué no se comunican con nosotros, como con relación a otros secuestros que se realizaron. Es como si hubiera desaparecido, se lo hubiera tragado la tierra", acotó.

Óscar Denis fue secuestrado el pasado 9 de setiembre por el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y a los otros secuestros que Beatriz Denis se refirió fueron del suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo, y del ganadero Félix Urbieta, cuyos paraderos se desconocen desde el 5 de julio de 2014 y 12 de octubre del 2016, respectivamente.

Edelio Morínigo también fue secuestrado por el mismo grupo criminal que Denis y hace 1.500 días que está en cautiverio. El caso de Urbieta se le atribuye al Ejército del Mariscal López (EML) y tiene 2.356 días privado de su libertad. Estos dos secuestros son los más largos que se cometieron en la historia del país.

"No queremos que pasen al olvido, que sepan que tres paraguayos siguen en cautiverio, que mientras estos tres secuestrados no vuelvan a su casa, no se puede hablar de libertad en Paraguay", agregó Beatriz Denis.

Las hijas del ex vicepresidente se ratificaron hace una semana en que el Gobierno pierde "dos mil a cero" contra los delincuentes que mantienen secuestradas a las tres personas.

En otra ocasión dijeron que han golpeado puertas y seguirán haciéndolo, insistiendo a los tres poderes del Estado a que actúen para recuperar a los paraguayos secuestrados, recordando que es el deber de las autoridades garantizar la libertad de los ciudadanos al ser un derecho “básico y fundamental”.

Asimismo, pidieron la mediación de la Iglesia Católica para obtener mayor información, pero siguen con las tratativas al respecto.