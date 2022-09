Hay 20.000 billones de hormigas en la Tierra, según estudio

Las hormigas juegan un papel importante dispersando semillas, alojando organismos y sirviendo como depredadores o presas.

Algunos estudios ya han intentado estimar la población mundial de hormigas, pero dieron como resultado un número mucho menor.

Para este nuevo intento, publicado este lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores analizaron 465 estudios que midieron la cantidad de hormigas, localmente, en el terreno.

Los cientos de estudios utilizaron dos técnicas estandarizadas: colocar trampas que capturaban a las hormigas que pasaban durante un cierto período de tiempo, o analizar la cantidad de hormigas en una porción de hojas delimitada en el suelo.

Si bien, se han realizado encuestas en todos los continentes, algunas regiones importantes tenían pocos o ningún dato, incluidas África central y Asia.

Sepa más: El valor de las hormigas para la Naturaleza y los humanos

Por eso "es probable que la verdadera cantidad de hormigas a nivel mundial sea considerablemente más alta" de lo estimado, dice el estudio. "Es de suma importancia que llenemos estos vacíos restantes para lograr una imagen completa de la diversidad de insectos".

Hay más de 15.700 especies y subespecies de hormigas con nombre que se encuentran en todo el planeta, y probablemente un número igual que aún no se han descrito.

Pero casi dos tercios de ellas se encuentran en solo dos tipos de ecosistemas: bosques tropicales y sabanas.

Según el número estimado de hormigas, se cree que su biomasa total en la Tierra es de 12 millones de toneladas, más que la de las aves y los mamíferos silvestres combinados, y el 20% de la de los humanos.

En el futuro, los investigadores planean estudiar los factores ambientales que influyen en la densidad de población de estas diminutas criaturas.