Harrison Ford regresa a Hollywood para estrenar The Call of the Wild

Inspirada en el cuento de Jack London, esta cinta se adentrará en la fiebre del oro estadounidense para narrar la historia de un explorador, John Thornton, encarnado por Ford, y un perro doméstico que es trasladado al polo norte como tirador de trineo, ya que en aquella época los perros de tiro se pagaban a precios muy elevados.

Ambos tratarán de sobrevivir en las temperaturas heladas de Yukon, una de las provincias de Canadá más cercanas al polo norte.

Se trata del primer proyecto original que protagoniza Ford desde 2015, pues en los últimos años participó en nuevas entregas de Star Wars y Blade Runner, por lo que la expectación en Hollywood era máxima al ver a uno de sus veteranos al frente de una nueva película.

The Call of the Wild | Official Trailer | 20th Century Studios