Annapurna Television producirá esta serie en la que el estadounidense de origen brasileño Antonio Campos figuraría como guionista y productor ejecutivo.

Jean-Xavier de Lestrade creó esa serie documental que se estrenó en 2004 con ocho episodios.

Posteriormente, The Staircase fue actualizando su relato, según aparecían nuevos datos o informaciones.

Así, en 2013 se presentaron dos nuevos episodios de The Staircase y en 2018 se estrenaron tres nuevos capítulos de esta serie documental hasta llegar a los trece en total con los que cuenta ahora.

Aunque este sería el primer gran papel protagonista para Ford en una serie de televisión, el veterano actor de Indiana Jones o Star Wars tuvo roles esporádicos en la pequeña pantalla en los inicios de su carrera en espacios como Gunsmoke o Kung Fu.

También participó en películas para la televisión como Judgment: The Court Martial of Lieutenant William Calley (1975) o Dynasty (1976).

Ford fue nominado al Óscar por a mejor actor por Witness (1985).

Sus últimas dos películas en cartelera fueron Star Wars: Episode VII - The Force Awakens (2015), con la que se despidió del personaje de Han Solo; y Blade Runner 2049 (2017), en la que volvió a interpretar a todo un clásico de la ciencia-ficción como Rick Deckard.

Este año, Ford prestó su voz a la cinta de animación The Secret Life of Pets 2.

Y en 2020 estrenará The Call of the Wild, una adaptación en la pantalla grande de la novela de aventuras homónima de Jack London y que ha dirigido Chris Sanders (How to Train Your Dragon, 2010).